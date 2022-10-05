Координатора движения «Голос» во время обыска избили полицейские. Из отделения его увезли на «скорой»

Владимира Егорова, которого сегодня задержали во время обыска в московском офисе движения «Голос», увезли в травмпункт. Во время задержания полицейские били активиста ногами по ребрам. Об этом сообщил его адвокат.

«Егоров В.В. не реагировал на наши законные требования было принято решение вывести Егорова В.В. из помещения где проходят следственные действия, применив к нему физическую силу», — следует из рапорта старшего сержанта второго спецполка московской полиции.

Кроме того, Егорову угрожали возбуждением уголовного дела из-за отказа передать телефон силовикам.

Утром 5 октября в России прошли массовые обыски у участников движения «Голос». Полицейские пришли в квартиры активистов в Москве, Пскове, Иванове, Перми и Челябинске.

Официальная причина — дело о повторной «дискредитации» российской армии, которое возбудили против наблюдателя за выборами Михаила Гусева из Иванова. Он сейчас находится за пределами России.

Обыски прошли у сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, членов совета движения Виталия Ковина, Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, а также псковского наблюдателя «Голоса» Екатерины Новиковой. Все они проходят свидетелями по делу о «дискредитации» армии РФ.

Также силовики выбили дверь и провели обыск в квартире аналитика выборов Сергея Шпилькина. Он находится за границей, а в квартире живет его жена.

Днем ранее обыск прошел у председателя регионального отделения «Голоса» в Челябинской области Натальи Гусевой. В некоторых случаях были изъяты техника, банковские карты и заграничные паспорта.

«Судя по всему, дело Гусева — всего лишь повод, а сами обыски проводились с одной лишь целью: наказать участников движения “Голос” за его непреклонность в борьбе за честные свободные выборы, за правовое и гуманное государство», — написал член совета движения «Голос» Виталий Аверин.

Источники: ОВД-Инфо, SOTA

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