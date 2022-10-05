Губернатор Курской области возмутился состоянием воинских частей региона и высказался по поводу бежавших от мобилизации москвичей

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил воинские части, куда отправили мобилизованных жителей региона. Он возмутился их состоянием и завил, что позже с этим разберутся специалисты.

«Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и тд и тп. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что ему не жалко тех, кто уехал из страны после объявления мобилизации. Правда, губернатор Курской области в своем посте говорил в основном про жителей столицы.

«Нам не жалко тех, кто сбежал. Жалко смотреть на тех, кто со Столешникова переулка в узких джинсах и розовых футболках стояли в очереди на велосипедах в Верхнем Ларсе. Патрики опустели! Вот печаль-то! Этих и раньше, потягивая клубничный мохито, не беспокоило ничего, кроме свежести тирамису и последней коллекции кед», — подытожил Старовойт.

Источник: Роман Старовойт

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