Поддержать
Новости

За шесть месяцев с начала войны в Украине россияне подали заявок на ВНЖ в Грузии в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год

16:21 • 04.10.2022

Количество заявок на получение ВНЖ в Грузии, поданных россиянами за период с 24 февраля по 9 сентября, составило 3283. Об этом сообщили в министерстве юстиции Грузии. При этом, по данным ведомства, в период с 2017 по 2021 годы среднее количество таких заявок от россиян составляло 2069 в год.

Также значительно выросло количество российских граждан, которые приобрели в Грузии недвижимость. Так, по данным грузинского Минюста, за шесть месяцев с начала войны в Украине 3319 российских граждан обзавелись недвижимостью в Грузии. Тогда как за предыдущие четыре года в среднем недвижимость в этой стране покупали 3109 россиян в год.

В текущем году Грузия столкнулась с двумя беспрецедентными волнами миграции из России. Первая началась после 24 февраля, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, вторая началась после 21 сентября, когда Владимир Путин объявил о начале мобилизации в стране.

Источник: Paper Kartuli

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»