«В связи с ослаблением путинского режима». Волков и Жданов объявили о возрождении «Штабов Навального»

Команда Алексея Навального намерена возродить сеть региональных штабов его имени. Об этом объявили Леонид Волков и Иван Жданов. По их словам, это решение связано «с ослаблением позиций путинского режима после семи месяцев войны и мобилизации».

Соратники Навального отметили, что это будет полностью новая структура, все участники которой будут анонимны. «Конечно, сейчас риски намного выше, чем четыре года назад. Новая сеть штабов скорее похожа на такое партизанское подполье. Мы огромное внимание уделяем безопасности. Никто не узнает, что вы — член нашего штаба, если вы сами этого не захотите. Не будет никакого единого списка координаторов и участников», — заявил Иван Жданов.

Он пояснил, что все желающие присоединиться к новой структуре должны будут заполнить анкету, в которой надо будет указать в каком регионе находится новый потенциальный сотрудник и какие функции он может выполнять. «Нам нужны все: художники, юристы, хакеры или просто люди, готовые печатать и разносить листовки», — сказал Леонид Волков, призвав также выходить на связь координаторов уже действующих антивоенных инициатив.

«На всякий случай подчеркнем: мы сейчас заново выстраиваем сеть контактов. Сотрудники, которые когда-то у нас работали, не будут иметь отношения к новым штабам — если сами этого не захотят», — добавил Волков.

В июле 2021 года Мосгорсуд признал «Штабы Навального» вместе с другими структурами оппозиционера, включая Фонд борьбы с коррупцией, экстремистскими организациями. После этого на многих координаторов «Штабов Навального завели уголовные дела.

Источник: Youtube-канал «Алексей Навальный»

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