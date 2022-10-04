В Петербурге учеников начальной школы предупредили об ответственности за «дискредитацию» армии и участие в несанкционированных митингах

Учителя петербургских школ получили указание рассказать учащимся, включая учеников начальных классов, об ответственности за участие в несанкционированных митингах, распространение «фейков» и «дискредитацию» армии, а также призывы к санкциям. Об этом одна из преподавательниц, получивших такое указание, рассказала изданию «Ротонда».

«Я учу второй класс и не очень понимаю, зачем нужно говорить это детям начальной школы, которые без родителей не ходят даже до школы и назад. Сомневаюсь, что ребенок 7-11 лет пойдет в центр города и будет высказывать свою гражданскую позицию», — прокомментировала это указание учительница, попросившая не называть ее имени.

«Дети спросили, а что такое митинг. Я ответила, что это массовое собрание людей, которые хотят решить проблемы, которые их волнуют, и привела пример — "повышение цен на сахар". После объяснения вопросы прекратились и дети сказали, что теперь им понятно», — рассказала она.

По ее словам, она также объяснила детям, что такое административная и уголовная ответственность, но дальше продолжать не стала. «На этом инструктаж закончила, так как этот материал не для детей начальной школы. [Знать, что такое] слова "санкции", "заведомо ложная информация", "ВС РФ" для них рано», — пояснила преподавательница.

Источник: «Ротонда»

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