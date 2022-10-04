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В Петербурге двум оппозиционным депутатам вручили повестки во время публичных слушаний

22:51 • 04.10.2022

В Санкт-Петербурге представители военкомата и полиции пришли в муниципалитет «Владимирский» во время публичных слушаний и выдали повестки главе муниципалитета Денису Тихоненко и депутату Дмитрию Прыткову.

«Мне 50 лет, у меня была военная кафедра в 1995 году, я младший офицер, такой специальности сейчас даже нет. В повестке написано явиться в военкомат, посмотрим, что там скажут», — рассказал Тихоненко. 

По его словам, Дмитрий Прытков и вовсе не служил в армии и у него нет военной специальности. 

Сотрудники военкомата также хотели вручить повестки и другим депутатам, но их на слушаниях не было.

Источник: «Фонтанка»

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