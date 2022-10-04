В Чечне умер муж участницы антимобилизационных протестов. Ранее силовики заставили его избить жену, а потом мобилизовали его 18-летнего сына

В Чечне умер от сердечного приступа муж участницы антивоенных акций Адам Мурадов. Его жена участвовала в протестах, которые начались в Грозном после объявления мобилизации.

По данным Центра защиты прав человека «Мемориал», участницы протестов были задержаны силовиками. После чего те собрали родственников женщин, среди которых был и Мурадов, и заставили их избить своих жен и дочерей, угрожая, что в противном случае сделают это сами.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что участники протестов являются «врагами народа», а их родственники-мужчины должны быть мобилизованы. Вскоре это требование Кадырова было исполнено — родственников женщин, вышедших протестовать, силой увезли в Российский Университет спецназа в Гудермесе, а затем отправили в Украину. Среди них был и 18-летний сын Адама Мурадова Валид.

25 сентября он позвонил родным и сообщил, что уже находится в самолете, который направляется в Украину. Спустя два дня молодой человек снова позвонил родным и сказал, что находится в Луганске и их скоро «отправят на передовую». На следующий день во время молитвы его отец скончался от сердечного приступа.

Как сообщается, Валиду разрешили вернуться домой на похороны отца. При этом на него и его семью оказывается серьезное давление со стороны чеченских силовиков. Они требуют, чтобы Мурадовы записали видео, в котором опровергли информацию о задержании женщин, их избиении и мобилизации Валида, так как эта история вызвала большой резонанс среди чеченцев.

Источник: Центр защиты прав человека «Мемориал»

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