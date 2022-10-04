Twitch оштрафовали на четыре миллиона рублей за «фейки» про войну в Украине

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей видеостриминговый сервис Twitch за то, что сервис не удалил запрещенный контент «с ложной информацией о ходе спецоперации вооруженных сил РФ».

«Фейком» российский суд посчитал интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Для Twitch это уже второй штраф, первый также был за интервью с Арестовичем.

В суде также сообщили, что сервису грозит еще два штрафа на сумму восемь миллионов рублей — также за отказ удалять контент с «ложной информацией» про войну в Украине.

Мировой суд Таганского района Москвы сегодня также оштрафовал на три миллиона рублей видеохостинг TikTok за «пропаганду» ЛГБТ+.

Источник: ТАСС

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