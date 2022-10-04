«Семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы, грубо говоря, ушли». Мобилизованные мужчины из Омской области просят власти о единовременных выплатах и кредитных каникулах

Несколько десятков мобилизованных мужчин из Омской области записали видеообращение, в котором попросили власти региона о единоразовых выплатах и кредитных каникулах.

«Нас всех подняли по тревоге, можно сказать. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос: будут ли выплаты мобилизованным? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Мы знаем, что в других регионах ребятам выплачивается все стабильно», — говорит один из мобилизованных.

Мужчины также просят власти Омской области решить вопрос с кредитными каникулами для мобилизованных. По их словам, сотрудники банков для оформления каникул требуют личного присутствия или генеральную доверенность, но ни того, ни другого мобилизованные из Омской области сейчас сделать не могут.

«Мне повестка пришла вечером, а с утра я должен был явиться уже в военкомат», — возмущаются мужчины.

На это видеообращение ответил губернатор Омской области Александр Бурков. Он сказал, что будет «искать какой-то механизм решения».

«Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют. И в этом есть определенная сложность», — сказал Бурков

Губернатор также напомнил, что дефицит бюджета Омской области на данный момент составляет более 13 миллиардов рублей.

«Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом», — пояснил губернатор.

Источники: SOTA, «Новый Омск»

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