С начала мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек — Forbes

Собеседник Forbes из Администрации президента рассказал, что после начала мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что подсчитать, какое количество уехавших — просто туристы, нельзя.

При этом другой собеседник Forbes, знакомый с кремлевскими оценками, рассказал, что с начала мобилизации из России уехал почти миллион человек.

Ранее в МВД Грузии сообщали, что за неделю в страну приехали 53 тысячи россиян, а ежедневно границу переходят 10 000 человек — это на 40-45% больше, чем до начала мобилизации.

Источник: Forbes

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