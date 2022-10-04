Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта — The Times

По данным собеседников The Times, президент России Владимир Путин направил к линии фронта с Украиной ядерный военный эшелон.

Как сообщили журналисты, таким образом президент хочет продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения. Для этого Россия может провести ядерное испытание на границах Украины либо воспользоваться ядерным оружием на Черном море.

Эксперты The Times считают, что использование ядерного военного эшелона может быть связано с военными неудачами России на фронте: потерей Лимана и контроля над Херсонской областью.

Источник: The Times

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