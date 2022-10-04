Освобожденный защитник «Азовстали» рассказал о пытках в российском плену

Освобожденный из российского плена сержант 36-й бригады ВСУ Михайло Дианов, который защищал «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о том, что его и других пленных пытали российские военнослужащие. По его словам, украинских военных били дубинками, применяли электрошокеры и втыкали иглы под ногти.

Он также рассказал, что военнопленных кормили комбикормом, «щами» из воды и капусты и маленькими кусочками хлеба. У украинских военных было только 30 секунд на то, чтобы все съесть.

Когда Дианов в середине мая вместе с другими военными попал в плен, на его раненой руке был установлен аппарат внешней фиксации. Во время одного из авианалетов на «Азовсталь» военный упал на землю, аппарат погнулся, в итоге кости срослись полукругом. Потом аппарат съехал, рука начала гнить. Дианов рассказал, что в плену у российских военных ему не оказывалась необходимая медицинская помощь.

«В автобусе били, когда возили в Следственный комитет. Автоматом по голове, прикладом. Голову не туда повернул, неправильно опустил, руку не поднял. Я говорил, что руку не могу поднять. Сперва два удара, а потом такие: «А, не можешь поднять». Третий раз — на», — рассказал Дианов.

В конце сентября Украина обменяла пятерых командиров «Азова» на 55 пленных россиян, а еще 200 украинских военнопленных — на олигарха и «кума Путина» Виктора Медведчука.

Источник: «Фронт 18»

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