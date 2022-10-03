В Красноярске попытались поджечь военкомат

Ночью 3 октября в Красноярске подожгли военкомат Советского и Центрального районов, неизвестный бросил в служебный вход два «коктейля Молотова».

Загорелось два кабинета, пострадали только окна. Пожар быстро потушили полицейские, которые охраняли здание. После поджога к районным военкоматам отправили сотрудников ДПС.

С начала мобилизации в городах России произошло не менее 16 попыток поджечь военкоматы и один офис «Единой России».

Источник: «Тайга.инфо»

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