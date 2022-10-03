В Казани задержали одиннадцатиклассницу, которая пыталась поджечь военкомат

В Казани полицейские задержали ученицу 11 класса, которая пыталась поджечь военкомат двумя «коктейлями Молотова». У нее получилось поджечь только траву возле здания, сам военкомат не пострадал.

Трети «коктейль» у нее нашли при себе, когда ее задержали. Девушка объяснила полицейским, что она хотела поджечь военкомат потому, что выступает против войны.

Всего с начала мобилизации произошло около 16 попыток поджечь военкоматы и один офис «Единой России».

Источник: Baza

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