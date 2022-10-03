Россиянину попытались вручить повестку на границе с Грузией. Он отказался, и его отпустили

Мужчина, который попросил не называть его имени, рассказал «Агентству», что отказался получить повестку на грузинской границе. Пытавшиеся вручить ему повестку согласились с тем, что он может от нее отказаться. Смог ли мужчина после этого пересечь границу — не уточняется.

Собеседник издания сообщил, что при пересечении границы с Грузией его вместе с несколькими другими мужчинами отвели в отдельное помещение, где попросили получить повестку и подписать запрет на выезд из страны.

Мужчина отказался и тогда непредставившийся сотрудник военкомата сказал, что «эта повестка не имеет смысла», потому что мужчина «не из этого региона». Несмотря на отказ получить повестку мужчину не стали задерживать.

Ранее стало известно, что мобильные пункты военкоматов, на которых выезжающим вручают повестки, заработали на пограничных переходах на границах с Финляндией, Казахстаном и Грузией. Как сообщалось, с момента объявления в России мобилизации на этих пунктах было вручено не менее 180 повесток.

В то же время юристы утверждают, что повестка, направленная военкоматом, к которому человек не прикреплен, не имеет силы. В частности, об этом заявил юрист Максим Оленичев, сотрудничающий с «Первым отделом». Впрочем он оговорился, что «в условиях серьезных проблем в России с верховенством права навряд ли такой аргумент будет учитываться». Он также напомнил, что уголовная ответственность за неявку по повестке в России сейчас отсутствует.

Источник: «Агентство»

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