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Рамзан Кадыров намерен подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Он считает себя рекордсменом по количеству введенных против него санкций

17:42 • 03.10.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намеревается подать заявки в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннеса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, он является рекордсменом по числу введенных против него Западом санкций.

«Посчитал. Начиная с 2011 года, против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников (которых внесли только из-за связи со мной), моего имущества, моих лошадей и дохода от их выигрыша (да, звучит смешно, но это были первые санкции), РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова и организаций, которые с ним контактируют, и даже против инстаграм-аккаунтов», — написал Кадыров.

По его словам, «таким количеством [введенных против них ограничений] не могут "похвастаться" нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад». «Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — утверждает Кадыров.

«Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается. Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса», — резюмировал он, добавив, что готов сыграть главную роль в голливудском фильме про самого себя, если там решат такой фильм снять.

Источник: Рамзан Кадыров

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