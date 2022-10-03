Как Россия собирается интегрировать оккупированные территории Украины после «референдумов»

Конституционный суд России одобрил договоры о присоединении к России самопровозглашенных ЛНР и ДНР, оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины.

Согласно постановлениям, до конца 2022 года на территории аннексированных регионов можно будет использовать украинскиую гривну, при этом основной валютой станет российский рубль.

Также, согласно документам, регионы сохранят действующие названия. Руководители ДНР и ЛНР будут называться главами республик, а руководители Херсонской и Запорожской областей — губернаторами.

Государственным языком ЛНР и ДНР официально станет русский. При этом Россия гарантирует всем четырем регионам сохранение и изучение родного языка.

К 1 июня 2023 года в новых регионах создадут территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а переходный интеграционный период вступления в Россию продлится до 2026 года.

Источник: Конституционный суд РФ

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