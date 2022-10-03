Кадыров сообщил, что отправит троих сыновей на войну в Украину. Мальчикам нет даже 17-ти лет

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что отправит на войну в Украине своих несовершеннолетних сыновей. Ахмату Кадырову 16 лет, а его братьям Эли и Адаму — 15 и 14 лет соответственно.

«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. <…> Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал в телеграме глава Чечни.

По словам Кадырова, мальчики проходили военную подготовку «чуть ли не с малых лет», а сейчас они обучаются обращению с различным оружием.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чечне не будет проводиться мобилизация, потому что республика «на 254% перевыполнила план» по набору добровольцев на войну в Украине.

Источник: Рамзан Кадыров

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