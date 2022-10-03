Из-за войны и мобилизации к концу года население России сократится более чем на миллион человек

По итогам этого года население РФ сократится более чем на миллион человек. Об этом сообщает демографическое обозрение Института демографии ВШЭ «Демоскоп Weekly».

По его данным, мобилизация спровоцировала новую волну эмиграции, которая стала беспрецедентным по массовости бегством граждан из страны. При этом за первую половину 2022 года за счет миграции и естественной убыли население России уже сократилось почти на полмиллиона человек, а по итогам года общее сокращение составит более миллиона.

После объявления мобилизации в страны Балтии, Финляндию, Польшу, Израиль, Грузию, Казахстан, Киргизию и Монголию уже выехали не менее 230 тысяч россиян, подсчитало издание The Bell, ссылаясь на информацию пограничных служб соседних государств.

По данным Росстата за первое полугодие 2022 года из России выехало 419 тысяч человек — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда страну покинули только 202 тысячи россиян.

При этом количество выехавших из страны в первой половине этого года впервые с 1975 года превосходит число мигрантов, которые приехали в РФ на постоянное место жительства. В предыдущие годы, несмотря на пандемию и закрытие границ, сальдо миграции оставалось положительным.

Источник: Re:Russia

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