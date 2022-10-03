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Хабаровского военного комиссара сняли с должности. И назначили на ту же, но в Магаданской области

12:58 • 03.10.2022

Сегодня утром губернатор Хабаровского Края Михаил Дегтярев сообщил о «перегибах» в мобилизации и объявил, что военного комиссара региона Юрия Лайко сняли с должности. В этот же день Лайко назначили на аналогичную должность в Магаданской области.

«За десять дней повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, из них порядка половины мы вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. <...> Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Минобороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться», — сказал Дегтярев перед тем, как сообщить об отставке военного комиссара Хабаровской области.

Спустя несколько часов в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что Юрий Лайко теперь является комиссаром в Магаданской области. Предыдущего комиссара региона уволили из-за «ошибок», которые он допустил при мобилизации.

Источники: Михаил Дегтярев,

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