Генеральный директор Запорожской АЭС освобожден из российского плена

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов освобожден из российского плена и находится на украинской территории. Первым об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Позже эту информацию подтвердили и в управляющей ЗАЭС компании «Энергоатом».

Как сообщается в официальном телеграм-канале компании, российские военные «выбросили» Мурашова на украинской территории третьего октября.

«Освобождение произошло благодаря широкой огласке и усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сыгравшего значительную роль в освобождении Игоря Мурашова из российского плена», — отмечается в сообщении «Энергоатома».

О похищении Мурашова компания сообщила первого октября. По данным «Энергоатома», Мурашова задержал и увез в неизвестном направлении российский военный патруль. После этого представители МАГАТЭ связались с оккупационными властями Запорожья, те ответили, что Мурашов «временно задержан», не уточнив ни причин задержания, ни места, где он содержится.

Источники: Рафаэль Гросси, «Энергоатом»

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