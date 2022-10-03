«Эта война не нужна». Верховный лама Калмыкии выступил против вторжения России в Украину

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче с выступил против войны в Украине.

«Это большое страдание. Думаю, что это неправильно, эта война не нужна. Тем более мы живем в XXI веке. Все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться, никто не хочет страдать», — сказал Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, «украинская сторона, конечно, права»: «Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу ».

Он сейчас находится в Монголии.

Источник: YouTube

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