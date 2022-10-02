В сети появились кадры, на которых предположительно азербайджанские солдаты расстреливают армянских военнослужащих. Власти Армении утверждают, что видео подлинное

В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, азербайджанские солдаты расстреливают пленных армянских военных. На кадрах видно, как вооруженные люди в форме убивают не менее шести стоящих на коленях солдат. Когда и где были сняты эти кадры — неизвестно, но пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян назвал видеозапись подлинной.

«Сейчас соответствующие структуры изучают видео. Что касается подлинности, считаем, сомнений нет, — это почерк, характерный для азербайджанских вооруженных сил», — сказал Торосян.

Видео также прокомментировал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Появилось еще одно ужасное видео, на котором якобы казнят армянских военнопленных. Если будет доказано, что это видео является подлинным, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать», — написал Клаар в твиттере.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество «должно осудить это военное преступление и принять меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана».

Подлинность видео подтвердила также и омбудсмен Армении Кристинне Григорян. Она заявила, что военнопленных расстреляли 13 сентября.

«На данный момент мы выяснили подлинность видео. Факт подтверждается изучением местности, совмещением видео с аналогичными, имеющимися в нашей и других базах данных, а также сочетанием погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских военнослужащих и других параметров», — сообщила Григорян.

Военная прокуратура Азербайджана заявила, что уже ведет собственное расследование и устанавливает подлинность видеозаписи.

Также сегодня телеграм-канал «Баграмян 26» опубликовал кадры, на которых, запечатлены изуродованные трупы, предположительно, армянских женщин-военнослужащих. На видео тела с отрезанными частями тела и надписями лежат друг на друге посреди камней. Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдуард Асрян заявил, что азербайджанские солдаты убили и расчленили армянскую военнослужащую.

Источники: Никол Пашинян, Тойво Клаар, «Новости-Армения», агентство «Арменпресс», APA

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