Умер петербургский ученый Валерий Митько. Его обвиняли в госизмене

Президент Арктической академии наук и один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике из Санкт-Петербурга Валерий Митько скончался на 82 году жизни. Об этом сообщила его защита. В феврале 2020 года ученого обвинили в госизмене. С тех пор он находился под домашним арестом.

«Профессору все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу — откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — сообщил правозащитный проект «Первый отдел», адвокаты которого защищали ученого.

По версии следствия, Валерий Митько передал содержащие гостайну материалы спецслужбам Китая во время чтения лекций в Даляньском университете. Адвокаты ученого настаивали на том, что они были полностью основаны на открытых источниках.

Митько, не первый российский ученый, обвиненный в госизмене, который умер после ареста.

3 июля этого года скончался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. За несколько дней до этого несмотря на то, что у ученого была диагностирована четвертая стадия рака, сотрудники ФСБ забрали его прямо из онкологической больницы в Новосибирске и доставили в московское СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене.

Сын ученого Максим, после смерти отца говорил журналистам, что причиной возбуждения уголовного дела могли стать лекции, которые Дмитрий Колкер читал в Китае на научно-техническом семинаре в 2018 году. По словам Колкера-младшего, в них не было секретной информации, а все материалы проходили соответствующую проверку в ФСБ. К тому же рядом с ученым всегда присутствовал сотрудник ФСБ, который запрещал ему разговаривать на английском.

В 2018 году ФСБ задержала 75-летнего кандидата физических наук, научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Его также обвинили в госизмене. В сентябре 2019 года ФСБ согласилась изменить ученому меру пресечения в связи с состоянием его здоровья — после ареста у Кудрявцева была диагностирована четвертая стадия рака легких. Ученого отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, в апреле 2021 года он умер.

Источник: «Первый отдел»

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