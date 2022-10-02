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Российская сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке данных клиентов и сотрудников

12:54 • 02.10.2022

Ритейлер DNS, который специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, заявил, что после хакерской атаки в открытом доступе оказались персональные данные клиентов и сотрудников компании. 

На сайте компании сообщается, что там уже начали расследование и устранение последствий атаки. 

«Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами России», — говорится в сообщении. 

Первым о взломе серверов DNS сообщил телеграм-канал «Утечки информации». Как пишет канал, в открытом доступе оказались 16,5 миллиона строк с данными. База включает в себя имена и фамилии клиентов, более 11 миллионов телефонных номеров и около 7 миллионов адресов электронной почты. 

В торговую сеть DNS входит около 2200 магазинов в более чем в 1000 российских городов. Компания уже извинилась перед клиентами за утечку.

Источники: DNS, «Утечки информации»

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