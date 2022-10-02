«Непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов?» Депутат-единоросс заявил о пропаже военной экипировки

Депутат Госдумы от «Единой России» бывший генерал-лейтенант Андрей Гурулев удивился нехватке на складах военной формы для мобилизованных.

«Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!», – написал Гурулев в своем телеграм-канале.

На этой неделе стало известно, что мобилизованным предлагают покупать форму за свой счет. Из-за этого цены на обмундирование и экипировку выросли на 10–20%, а некоторые позиции и вовсе пропали с прилавков магазинов.

В 2013 году на Гурулева, который тогда командовал 58-й армией, возбудили уголовное дело. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. По данным военных следователей, Гурулев два года покрывал начальника штаба Южного военного округа генерал-майора Николая Переслегина, который использовал двух военных в качестве охранников и строителей. Однако позже дело прекратили.

Источники: Андрей Гурулев, РИА Новости

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