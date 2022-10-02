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На границе с Грузией вручили более 180 повесток

17:47 • 02.10.2022

На пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе сотрудники военкомата вручили более 180 повесток мужчинам, которые пытались выехать из страны. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Повестки, подлежащим мобилизации резервистам, вручали в мобильном военкомате, который ранее развернули на границе с Грузией. Причем их получали не только жители Северной Осетии, но и те, кто стоит на учете в других регионах страны.

После того, как Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации, у КПП «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка из желающих покинуть страну. 

28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых автомобилей на территорию республики и ввели режим повышенной готовности. 

Источник: «Интерфакс»

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