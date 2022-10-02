На границе с Грузией вручили более 180 повесток

На пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе сотрудники военкомата вручили более 180 повесток мужчинам, которые пытались выехать из страны. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Повестки, подлежащим мобилизации резервистам, вручали в мобильном военкомате, который ранее развернули на границе с Грузией. Причем их получали не только жители Северной Осетии, но и те, кто стоит на учете в других регионах страны.

После того, как Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации, у КПП «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка из желающих покинуть страну.

28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых автомобилей на территорию республики и ввели режим повышенной готовности.

Источник: «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.