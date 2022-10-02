«Мисс королева красоты Крыма» спела украинскую песню «Червона калина». Полиция уже проводит проверку

Финалистка конкурса красоты «Мисс Крым. Весна 2022» Ольга Валеева исполнила песню «Червона калина», которую российские власти считают гимном украинских националистов. Ее знакомая выложила видео в Instagram. Полиция оккупированного Крыма начала проверку.

На кадрах Валеева вместе с подругой на балконе поет «Червону калину». Это видео прокомментировал советник главы оккупированного полуострова Олег Крючков. Он написал, что в Крыму никого не наказывают за «нормальные украинские песни».

«На полуострове работают украинские рестораны, да, что говорить, на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь "Червону Калину" или "Батька наш бандера..." — предоставим площадку — отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!» — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Ранее глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов пообещал уголовные дела, увольнения и закрытия бизнеса всем, кто будет исполнять украинские песни и скандировать проукраинские лозунги.

10 сентября в сети распространилось видео с празднования свадьбы в Бахчисарае, где гости пели и танцевали под «Червону калину». Вскоре Бахчисарайский суд назначил владельцу ресторана, где отмечали свадьбу, 15 суток ареста, диджею и танцовщице — по 10 суток, матери жениха — 5 суток. Мать невесты оштрафовали на 40 тысяч рублей, жену хозяина заведения на 50 тысяч рублей. Ресторан временно закрыли, а его хозяин записал видео с извинениями, в котором заверил зрителей в своей полной поддержке «спецоперации» и пообещал помочь воюющим в Украине российским солдатам материально.

Источник: ТАСС





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