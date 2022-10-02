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Израиль готовится к массовому приезду новых репатриантов из России и Украины

14:02 • 02.10.2022

Правительство еврейского государства ждет наплыва репатриантов из России и Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Яир Лапид. Он также отметил, что для них уже готовят новый пакет помощи. 

«Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это», — заявил Лапид на еженедельном заседании кабинета министров. 

По его словам, правительство должно дополнительно выделить более 25 миллионов долларов на интеграцию новоприбывших. 

«Вслед за недавними событиями в России и в Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнинa Тамано-Шато представят сегодня решение по выделению дополнительных 90 миллионов шекелей на интеграцию иммигрантов», — подчеркнул израильский премьер-министр. 

Также Лапид сообщил, что министерство репатриации и интеграции страны сегодня проведет совещание специальной комиссии, чтобы определить порядок подготовки к новой волне массовой репатриации евреев в страну. 

В Израиле действует «Закон о возвращении» евреев на историческую родину, предполагающий материальную и организационную помощь, а также упрощенное получение гражданства прибывающим в страну евреям.

Источник: ТАСС

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