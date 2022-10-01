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В районе военного аэродрома «Бельбек» в Крыму произошли взрывы

19:03 • 01.10.2022

Крымские телеграм-каналы сообщили о нескольких взрывах и сильном пожаре в районе военного аэродрома «Бельбек». Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев объяснил взрывы возгоранием самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На видео, которые публикуют очевидцы, виден густой черный дым.

18 августа жители Крыма сообщали о дыме и звуках взрывов вблизи аэродрома «Бельбек» под Севастополем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат».

Источник: «Рыбарь», Михаил Развозжаев

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