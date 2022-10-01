В Кремле объяснили мобилизацией перенос осеннего призыва на месяц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сейчас военкоматы перегружены мобилизацией, поэтому в этом году осенний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября.

«Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — объяснил пресс-секретарь президента.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем в 2021 году.

Источник: «РИА Новости»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.