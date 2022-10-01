В образовательном центре в Кабуле из-за взрыва смертника погибли 35 человек — преимущественно девушки, которые в это время сдавали экзамен

30 сентября в кабульском образовательном центре Каадж в западном районе Дашт-и-Барчи из-за взрыва смертника погибло как минимум 35 человек — в основном девушки, которые в это время сдавали экзамен. 80 человек получили ранения.

«Нападение на гражданские объекты доказывает нечеловеческую жестокость и отсутствие моральных норм противника», — сказал представитель кабульской полиции Халид Задран.

Репетиторский центр находится в районе, где проживают в основном хазарейцы — шиитское мусульманское меньшинство, ставшее в последнее время объектом нападений со стороны «Исламского государства». Этот центр — одно из немногих образовательных учреждений, где после прихода талибов к власти, до сих пор учатся и мужчины, и женщины.

Источник: BBC

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