Шойгу пообещал, что во время мобилизации не призовут женщин и студентов коммерческих вузов

Женщин и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в рамках мобилизации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, сегодня эти дополнения внесут в указ президента России Владимира Путина.

Также Шойгу сообщил, что перенос осеннего призыва на месяц не повлияет на сроки увольнения отслуживших военнослужащих. По его словам, 1 октября они начнут возвращаться домой. Шойгу отметил, что перенос призыва связан только с загруженностью военкоматов.

29 сентября Путин призвал призывать в рамках мобилизации только людей с военным опытом.

Источник: РИА «Новости» (1, 2)

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