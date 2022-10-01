«Энергоатом»: российские военные похитили гендиректора Запорожской АЭС

В украинской компании «Энергоатом» сообщили, что российские военные похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
«Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока неизвестны ни местонахождение Игоря Мурашова, ни его судьба», — сообщила компания.
Представители «Энергоатома» также уточнили, что Мурашов несет «главную и исключительную» ответственность за безопасность на ЗАЭС. Компания обратились к МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, с просьбой помочь в поисках гендиректора и его освобождении.
В «Энергоатоме» потребовали от российских военных, контролирующих Запорожскую АЭС, и сотрудников Росатома, которые находятся на станции, прекратить ядерный терроризм в отношении сотрудников АЭС.
Энергодар, где находится Запорожская АЭС, контролируется российскими военными. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.
Источник: «Энергоатом»
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