«Энергоатом»: российские военные похитили гендиректора Запорожской АЭС

В украинской компании «Энергоатом» сообщили, что российские военные похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

«Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока неизвестны ни местонахождение Игоря Мурашова, ни его судьба», — сообщила компания.

Представители «Энергоатома» также уточнили, что Мурашов несет «главную и исключительную» ответственность за безопасность на ЗАЭС. Компания обратились к МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, с просьбой помочь в поисках гендиректора и его освобождении.

В «Энергоатоме» потребовали от российских военных, контролирующих Запорожскую АЭС, и сотрудников Росатома, которые находятся на станции, прекратить ядерный терроризм в отношении сотрудников АЭС.

Энергодар, где находится Запорожская АЭС, контролируется российскими военными. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.

Источник: «Энергоатом»

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