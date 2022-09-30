Задержанная во Владимире девушка пожаловалась в СК на издевательства и угрозы изнасилованием со стороны полицейских

Жительница Владимира Алена Зотова пожаловалась в СК на сотрудника Центра «Э» майора Александра Терентьева, который вместе с другими полицейскими издевался над ней и угрожал изнасилованием.

25 сентября Зотову задержали недалеко от места, где ожидалась акция протеста против мобилизации. Полицейские утверждали, что девушка их фотографировала, а значит она могла быть организатором митинга. После этого майор Терентьев отвез ее в отдел полиции и вместе с напарником начал угрожать, заставив раздеться для обыска.

«Сначала говорил, что разденет меня догола и заставит приседать, называл меня „старым уродливым х***ом с грязной головой“, говорил что жить мне „осталось недолго“. Он заявил, что мобилизует моего молодого человека, после чего „отрежет ему яйца“. [Полицейский] поставил бутылку с водой и сказал, что он меня на нее посадит и заставит „в нее ссать и из нее пить“», — рассказала Зотова о происходившем в отделении полиции.

Чтобы прекратить издевательства Зотовой пришлось разблокировать свой телефон, а также подписать написанное за нее полицейскими объяснение, в котором говорилось, что она фотографировала силовиков и выкладывала их фото и личные данные в интернет.

Теперь девушка просит СК возбудить в отношении Терентьева и других полицейских уголовное дело.

Источник: «Довод»

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