В Петербурге подали первый иск против решения о мобилизации

Житель Петербурга Даниил Бакалинский обжаловал решение военкомата о своей мобилизации. Мужчина заявил, что военная служба противоречит его убеждениям, и он хочет пройти альтернативную гражданскую службу.

В своей жалобе Бакалинский указал, что 22 сентября пришел в военкомат по повестке для уточнения документов воинского учета. В тот же день ему без проведения медосвидетельствования, осмотра, выяснения наличия причин для отсрочки или освобождения от призыва выдали повестку для явки в военкомат с последующей отправкой к месту прохождения службы.

В исковом заявлении Бакалинский написал, что военная служба противоречит его убеждениям, в связи с чем он подал заявление о замене ее на альтернативную гражданскую.

«Административный истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку комиссариата, обязать вынести решение об освобождении от призыва», — сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Истец также просит суд приостановить решение призывной комиссии в качестве меры предварительной защиты.

Источник: РБК

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