В Монголии из-за мобилизации будут выдавать виды на жительство всем россиянам, которые об этом попросят

Глава иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр сообщил, что ведомство будет выдавать вид на жительство всем россиянам, которые обратятся с соответствующим запросом.

Такое решение приняли из-за объявленной в России мобилизации, которая сильно увеличила миграционный поток россиян в Монголию. Глава агентства также добавил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство.

С 21 сентября через КПП Алтанбулаг границу страны перешло более шести тысяч граждан России. Сейчас без монгольской визы граждане России могут находиться в стране до 30 дней, но этот срок может быть продлен один раз еще на 30 дней.

Источник: Ikon

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