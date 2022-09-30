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В Кремле планируют захватить всю территорию Донецкой области Украины

12:51 • 30.09.2022

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что территорию самопровозглашенной ДНР «предстоит освободить» в границах Донецкой области образца 2014 года. 

По его словам, на церемонии в Кремле будет подписано четыре договора о принятии новых субъектов в состав России. Песков подчеркнул, что вся территория самопровозглашенной ДНР, в том числе неподконтрольная российской армии, будет считаться частью России.

«Де-юре — да. Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года», — заявил пресс-секретарь президента России. 

Песков подчеркнул, что после присоединения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также  Запорожья и Херсонщины, Москва  будет рассматривать обстрелы этих территорий как агрессию против России. При этом он не уточнил в каких границах в состав России войдут Херсонская и Запорожская области Украины. Песков отметил, что это прояснится позднее. 

Источник: РБК

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