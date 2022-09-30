В Казахстане задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову из-за международного розыска по делу о «фейках»

В Астане силовики задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову из-за международного розыска по делу о «фейках» про российских военных (часть 2 статья 207.3 УК).

«Со мной все хорошо, у меня хорошие адвокаты и правозащитники. Задержали у офиса Бюро по правам человека, где мы обсуждали положение беженцев из России», — написала она в телеграм-канале.

Ранее власти Казахстана отмечали, что могут выдавать России тех граждан, которые объявлены в розыск по уголовному делу.

В марте Балтатарова уехала из России. 1 марта у журналистки прошел обыск. Формальным поводом стала кража ее телеграм-канала. Сама Балтатарова считает, что таким образом силовики хотели найти доказательства, по которым против нее можно было бы завести уголовное дело.

Источник: Евгения Балтатарова

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