В Генштабе РФ сообщили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы

Замначальника организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский рассказал, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты или «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

Также, по его словам, люди поджигают военкоматы «под влиянием негативных эмоций». Весенний призыв уже проходил в условиях «экстремистских действий», в том числе поджогов военкоматов и запугивания призывников, добавил Цимлянский.

После начала мобилизации в разных регионах России подожгли как минимум 14 военкоматов и один филиал «Единой России».

Источник: РБК

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