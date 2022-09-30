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В Дагестане арестовали на пять суток журналиста Владимира Севриновского

19:06 • 30.09.2022

Журналиста Владимира Севриновского задержали в Махачкале. Он перестал выходить на связь после 13 часов. Севриновскому удалось позвонить адвокату Марине Дубровиной и сообщить, что он находится в отделе полиции по Советскому району.

Сама Дубровина находится не в Махачкале, поэтому она попросила адвокатов и юристов подъехать в отдел полиции и оказать Севриновскому необходимую юридическую помощь. Дубровина сообщила «Холоду», что журналисту дали пять суток ареста и поместили в изолятор. Адвокат Алексей Прянишников сообщил, что Севриновского арестовали по статье о «мелком хулиганстве».

Ранее в Дагестане прошла серия митингов против мобилизации, во время которых протестующие участвовали в драках с полицией. По итогам акции было заведено не меньше 30 уголовных дел.

Обновлено в 20:08. Добавлен комментарий Дубровиной.

Источник: «Новое дело», «Медуза»

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