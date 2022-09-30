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Украина подаст заявку об ускоренном вступлении в НАТО

17:40 • 30.09.2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку об ускоренном вступлении страны в НАТО. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое вышло через несколько минут после того, как Владимир Путин подписал договоры о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к территории России.

Зеленский сообщил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и доказала соответствие стандартам альянса. Он указал, что сегодня страна подаст заявку, чтобы сделать это «де-юре».

Также Зеленский сообщил, что Украина «остается лидером по усилиям в переговорах», однако с президентом России Владимиром Путиным невозможно договориться о «сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях».

Ранее Сегодня Путин и «главы» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении территорий к России.

Источник: Владимир Зеленский (1, 2)

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