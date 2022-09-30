Союз журналистов России призвал использовать мобилизованных сотрудников СМИ только как военкоров

Сотрудников СМИ, подпадающих под «частичную» мобилизацию, следует призывать только для работы военными корреспондентами. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«В некоторых регионах России отдельные редакции могут просто перестать работать, если большое количество операторов, технических сотрудников и тем более журналистов будет мобилизовано. Нужно каким-то образом найти баланс в этом вопросе», — сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что «в данном случае профессиональных журналистов нужно если и призывать, то только на работу в качестве военных корреспондентов». «Зачем человека, который умеет писать, сажать в танк?» — риторически поинтересовался Соловьев.

Между тем, ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которые дают право на отсрочку. В список вошли, в том числе, журналистика и реклама.

Источник: ТАСС

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