В результате ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье погибли 25 человек

Гуманитарная колонна, которая стояла на выезде из Запорожья, попала под ракетный обстрел. По данным украинских властей, в результате российского удара погибли по меньшей мере 25 человек.

Число раненых увеличилось до 74 человек. Об этом сообщил спикер оперативного штаба одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области. По его словам, среди них есть тяжелораненые, некоторые находятся в реанимации.

«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», — глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, по Запорожью российские войска выпустили 16 ракет с применением ЗРК «С-300».

В то же время, член оккупационной администрации региона Владимир Рогов обвинил в ударе по гуманитарной колонне ВСУ. По его данным, погибли 24 человека, еще 36 получили ранения.

Обновлено в 13:30. Добавлена новая информация о количестве пострадавших.

Источники: Александр Старух, Владимир Рогов, Офис генпрокурора Украины, Сергей Братчук

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