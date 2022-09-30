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Путин и главы оккупационных администраций захваченных украинских территорий подписали договор о включении их в состав Российской Федерации

16:00 • 30.09.2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Российской Федерации. Большая часть этих регионов оккупирована российскими войсками.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», — заявил Путин.

Во время своего выступления Владимир Путин призвал Киев к переговорам, но при этом заявил, что «выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст».

Также Путин потребовал от украинских властей «немедленно прекратить огонь и войну, которую они развязали еще в 2014 году».

«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», — отметил президент России.

Украина, Евросоюз и многие другие страны мира уже заявили, что не признают аннексию и по-прежнему будут считать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области суверенной территорией Украины.

Накануне вечером Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР президент России признал 21 февраля. 

Источник: Kremlin.ru

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