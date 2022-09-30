Пушилин: ВСУ взяли город Лиман в Донецкой области «в полукольцо»

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил что украинские военные взяли Красный Лиман в «полукольцо».

«Дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы», — написал Пушилин.

При этом по данным американского Института изучения войны (ISW), украинская армия уже окружила российскую группировку под Лиманом. В своем ежедневном отчете ISW отмечает, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений. ВСУ удалось отрезать российские подразделения, перекрыв дорогу Сватово-Лиман, по которой снабжались войска РФ.

Также ISW со ссылкой на неназванного российского «военкора» сообщает, что ВСУ прорвали российскую оборону в районе села Ставки, которое находится в 10 километрах к северу от Лимана. По данным американского Института им также удалось перерезать дорогу Торское-Дробышево. Она является последним путем снабжения и отхода российских подразделений, которые держат оборону к западу от Лимана.

Источники: Денис Пушилин, ISW

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.