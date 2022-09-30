Мобилизованные из Иркутской области спят на лестницах

В пункте обучения Новосибирска мобилизованные из Иркутской области вынуждены спать на голом полу на лестничных клетках. Об этом жители Братска написали в комментариях под постом «об очень хороших условиях мобилизованных».

Мужчины также жалуются на сухую гречку, которую «невозможно есть», и сломанные туалеты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал жителям Братска, что за выходные проверит все пункты размещения призванных в армию в рамках мобилизации.

«Парни сейчас находятся в Новосибирске. Жены, матери пишут об условиях размещения призванных. Да, многие живут в палатках, но нужно понимать, что армия и фронт — не отель. Ребята адаптируются к полевым условиям. Всех ставят на довольствие, никто не голодает», — написал Кобзев.

Это не первый случай когда мобилизованным приходится спать где попало. Так, призванные в армию из Нижнего Новгорода рассказывали, что они спали в автобусе и покупали еду за свой счет. А в Башкирии призывники жалуются, что им приходится спать на лавочках.

Источники: Игорь Кобзев, «Первый в Братске»

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