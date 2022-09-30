Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о заявке Украины на вступление в альянс

Во время пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что он думает о заявке Украины на ускоренное вступление в альянс. Он сообщил, что каждая демократическая страна имеет право подавать заявку, но решение будут принимать консенсусом все страны-члены НАТО. При этом альянс, по его словам, не является стороной в конфликте России с Украиной.

«Мы сейчас сфокусированы на предоставлении немедленной необходимой поддержки Украины для защиты от российского вторжения», — ответил на вопрос журналистов Столтенберг.

Он отметил, что что альянс не является стороной конфликта, но при этом уточнил, что НАТО продолжит помогать Украине и поддерживать ее в борьбе с Россией. Глава альянса также осудил аннексию оккупированных территорий.

Согласно военной доктрине НАТО, нападение на одного из членов альянса расценивается как нападение на всех членов. При этом страны альянса в случае конфликта самостоятельно и в консультациях с другими странами могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой. Поддержку Украины в НАТО расценивают как меру коллективной обороны.

Источник: ТАСС, Организация Североатлантического договора

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