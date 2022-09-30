Друга Артема Камардина, которого изнасиловали гантелей, Бориса Булгакова насильно увезли в военкомат и оформили боевую повестку

Утром 30 сентября друга Артема Камардина, которого силовики изнасиловали гантелей, московского поэта Бориса Булгакова на выходе из спецприемника встретили полицейские и отвезли в военкомат, где оформили срочный военный билет и боевую повестку на 3 октября. При этом у Булгакова диагностированы псориаз, шизотипическое личностное расстройство и псориатический артрит. За неявку поэту пригрозили тюрьмой и «надругательством от патриотически настроенных заключенных».

Булгакова арестовали после «Маяковских чтений», которые прошли 25 сентября. Во время допроса ему показывали видео пыток Камардина и угрожали тем же. Также поэта заставили извиниться на камеру за участие в чтениях.

26 сентября силовики пришли с обыском к активисту и поэту Артему Камардину. Они избили и пытали его девушку Александру Попову, а самого Камардина изнасиловали гантелей. Против него возбудили уголовное дело из-за антивоенных стихов. Суд в Москве отправил Артема Камардина в СИЗО до 25 ноября.

Источник: ЧТД

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