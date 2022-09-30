Депутаты Башкортостана внесли в Госдуму законопроект о призыве на войну в Украине осужденных

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии внесли в Госдуму проект закона о привлечении осужденных к участию в войне в Украине. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Согласно документу, суд может предоставить отсрочку осужденному, если он отправится на войну в Украине. Время пребывания в зоне боевых действий депутаты предлагают засчитывать в срок лишения свободы. Один день участия в войне будет приравнен к десяти дням в колонии.

Если осужденный получил ранение, которое делает дальнейшее участие в боевых действиях невозможным, то вопрос об отбывании наказания и его смягчении будет решать суд.

«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», — уточнил Толкачев.

Остальных осужденных на войну в Украине будут отправлять только с их согласия, сказано в законопроекте.

Источник: «Интерфакс»

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